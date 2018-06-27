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26 Июня

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Пожарные вынесли из горящего дома в Бурятии газовый баллон

Пожарные вынесли из горящего дома в Бурятии газовый баллон
Происшествия, 
Пожар произошёл в Кабанском районе

Накануне около 11 часов дня на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Селенгинск Кабанского район Бурятии на улице Трактовая горит дом. Первыми на место происшествия прибыло подразделение частной пожарной охраны. Крыша дома была охвачена огнём.

- Пожарным вовремя удалось эвакуировать из горящего дома газовый баллон. Обошлось без погибших и пострадавших. По предварительным данным, причиной пожара стала нарушение эксплуатации электрических бытовых приборов, - уточнили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Огонь уничтожил крышу дома и мансардный этаж на площади 90 квадратных метров. Пожар потушили за полчаса 11 человек и 4 единицы техники.
пожар
 
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