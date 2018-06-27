Десять дней в Бурятии ищут рыбака

Местные жители обнаружили его пустую лодку
16 июня в акватории Посольского сора в местности Култушная на гребной лодке, не подлежащей государственной регистрации, не обеспечив себя спасательным жилетом, вышел в плавание 59-летний улан-удэнец.
Пустую лодку без человека местные жители обнаружили в местности Подсарайная выброшенной волнами на берег.
Ведутся поиски, сообщили в Кабанском участке ГИМС.
Местные жители обнаружили его пустую лодку
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