В Забайкалье осудили ОПГ «чёрных лесорубов»

Они нанесли ущерб на 1,3 млн. рублей



На скамье подсудимых оказались пятеро жителей Читинского района, обвиняемых в краже и незаконной рубке лесных насаждений, совершенных группой лиц.



В декабре 2017 года и январе 2018 года обвиняемые совершили 8 незаконных рубок на территории Читинского лесничества министерства обороны, причинив ущерб в сумме 1,3 млн. рублей.



Кроме того, трое из них совершили 3 кражи на территории дачных кооперативов в Читинском районе, причинив ущерб гражданам на общую сумму 16 тыс. рублей.



Деятельность группы пресечена сотрудниками полиции при проверке законности вывозимой с места вырубки древесины.



Они признаны виновными в совершении преступлений. Троих из них суд приговорил к реальному лишению свободы на срок от 3 лет 2 месяцев до 4 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в колониях общего и особого режима. Двоим суд назначил лишение свободы условно на срок 1 год 6 месяцев и 2 года, соответственно.



Изъятое орудие преступления – бензопила – конфискована. Кроме того, суд взыскал с подсудимых сумму причиненного ущерба.



Решение суда в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



