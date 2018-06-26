В Забайкалье осудили ОПГ «чёрных лесорубов»

Они нанесли ущерб на 1,3 млн. рублей
На скамье подсудимых оказались пятеро жителей Читинского района, обвиняемых в краже и незаконной рубке лесных насаждений, совершенных группой лиц.
В декабре 2017 года и январе 2018 года обвиняемые совершили 8 незаконных рубок на территории Читинского лесничества министерства обороны, причинив ущерб в сумме 1,3 млн. рублей.
Кроме того, трое из них совершили 3 кражи на территории дачных кооперативов в Читинском районе, причинив ущерб гражданам на общую сумму 16 тыс. рублей.
Деятельность группы пресечена сотрудниками полиции при проверке законности вывозимой с места вырубки древесины.
Они признаны виновными в совершении преступлений. Троих из них суд приговорил к реальному лишению свободы на срок от 3 лет 2 месяцев до 4 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в колониях общего и особого режима. Двоим суд назначил лишение свободы условно на срок 1 год 6 месяцев и 2 года, соответственно.
Изъятое орудие преступления – бензопила – конфискована. Кроме того, суд взыскал с подсудимых сумму причиненного ущерба.
Решение суда в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
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