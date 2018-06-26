Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём
Утром 23 июня загорелись хозяйственные постройки на территории Шаралдайской средней школы в селе Шаралдай, Мухоршибирского района Бурятии.
В результате пожара сгорел полностью сарай и повреждена кровля рядом стоящего кирпичного помещения.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
В Бурятии произошёл пожар на территории школы
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