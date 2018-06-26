В Бурятии произошёл пожар на территории школы

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём



Утром 23 июня загорелись хозяйственные постройки на территории Шаралдайской средней школы в селе Шаралдай, Мухоршибирского района Бурятии.



В результате пожара сгорел полностью сарай и повреждена кровля рядом стоящего кирпичного помещения.



По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

