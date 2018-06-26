На месте работают сапёры
Сегодня во второй половине дня прошла эвакуация в улан-удэнском аэропорту «Байкал». Как рассказали очевидцы, из здания эвакуировали пассажиров и персонал, на территорию были привлечены сотрудники экстренных служб.
Причиной эвакуации стал бесхозный рюкзак. Его обнаружил сотрудник полиции в зале ожидания, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
На месте работают сапёры. По последним данным, владелец рюкзака уже установлен.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2017 года в Улан-Удэ после анонимного звонка о бомбах произошла массовая эвакуация школ, торговых центров, вокзала и др. объектов. В том числе тревога была объявлена в аэропорту «Байкал».
В Улан-Удэ эвакуировали аэропорт «Байкал»
Происшествия, Фото:
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