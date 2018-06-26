Пропавшую девочку в Иркутской области нашли за несколько часов

Она в одиночку отправилась к родственнице



В Нижнеудинском районе Иркутской области сотрудники полиции за несколько часов нашли девочку, пропавшую в селе Мельница.



Сегодня около двух часов ночи в полицию с заявлением обратилась мама несовершеннолетней. Женщина рассказала полицейским, что её дочь, ученица одного из младших классов местной школы, накануне вечером ушла из дома и не вернулась.



На поиски школьницы немедленно был поднят весь личный состав отдела МВД России по Нижнеудинскому району.



Уже к семи часам утра сыщики обнаружили ребёнка живым и невредимым. Всё это время она находилась в соседнем населённом пункте в семи километрах от дома.



Как оказалось, девочка в одиночку отправилась к своей родственнице, не предупредив родителей.



С родителями девочки полицейские провели профилактическую беседу о недопущении подобных случаев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

