Она в одиночку отправилась к родственнице
В Нижнеудинском районе Иркутской области сотрудники полиции за несколько часов нашли девочку, пропавшую в селе Мельница.
Сегодня около двух часов ночи в полицию с заявлением обратилась мама несовершеннолетней. Женщина рассказала полицейским, что её дочь, ученица одного из младших классов местной школы, накануне вечером ушла из дома и не вернулась.
На поиски школьницы немедленно был поднят весь личный состав отдела МВД России по Нижнеудинскому району.
Уже к семи часам утра сыщики обнаружили ребёнка живым и невредимым. Всё это время она находилась в соседнем населённом пункте в семи километрах от дома.
Как оказалось, девочка в одиночку отправилась к своей родственнице, не предупредив родителей.
С родителями девочки полицейские провели профилактическую беседу о недопущении подобных случаев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Пропавшую девочку в Иркутской области нашли за несколько часов
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