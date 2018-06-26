Ангарчанин купил у улан-удэнки угнанную «Камри»

Приставы взыскали добросовестному покупателю 419 тысяч рублей за изъятый автомобиль



Судебные приставы Железнодорожного района Улан-Удэ взыскали жителю Ангарска 419 тысяч рублей убытков, причинённых ему в результате приобретения украденной Toyota Camry. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Три года назад мужчина купил иномарку у улан-удэнки.



Спустя несколько месяцев после покупки правоохранительные органы изъяли машину у водителя, а затем передали её владельцу, у которого она была похищена.



Оставшись без транспорта и денег, добросовестному покупателю пришлось обратиться в суд за расторжением договора купли-продажи и взыскании убытков. Суд удовлетворил требования истца и обязал продавца вернуть деньги.



– Судебные приставы выяснили, что должник работает в одной из структур ОАО «РЖД». Соответственно, постановление о взыскании долга из заработной платы было направлено работодателю. Дополнительно женщина была ограничена в праве выезда за пределы Российской Федерации, - комментирует Александр Мункуев, начальник Железнодорожного отдела УФСПП России по Бурятии.



С должницы было взыскано 419 тысяч рублей материального ущерба и судебных расходов.



– На сегодняшний день права добросовестного покупателя восстановлены, денежные средства в полном объеме перечислены жителю Ангарска, - уточняет Мункуев.



