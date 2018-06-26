Приставы взыскали добросовестному покупателю 419 тысяч рублей за изъятый автомобиль
Судебные приставы Железнодорожного района Улан-Удэ взыскали жителю Ангарска 419 тысяч рублей убытков, причинённых ему в результате приобретения украденной Toyota Camry. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Три года назад мужчина купил иномарку у улан-удэнки.
Спустя несколько месяцев после покупки правоохранительные органы изъяли машину у водителя, а затем передали её владельцу, у которого она была похищена.
Оставшись без транспорта и денег, добросовестному покупателю пришлось обратиться в суд за расторжением договора купли-продажи и взыскании убытков. Суд удовлетворил требования истца и обязал продавца вернуть деньги.
– Судебные приставы выяснили, что должник работает в одной из структур ОАО «РЖД». Соответственно, постановление о взыскании долга из заработной платы было направлено работодателю. Дополнительно женщина была ограничена в праве выезда за пределы Российской Федерации, - комментирует Александр Мункуев, начальник Железнодорожного отдела УФСПП России по Бурятии.
С должницы было взыскано 419 тысяч рублей материального ущерба и судебных расходов.
– На сегодняшний день права добросовестного покупателя восстановлены, денежные средства в полном объеме перечислены жителю Ангарска, - уточняет Мункуев.
Ангарчанин купил у улан-удэнки угнанную «Камри»
Происшествия, Фото:
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