В Чите офицера осудили за кражу сухпайков

Он присвоил более 80 сухпайков



Суд вынес приговор лейтенанту из Читы, воровавшему индивидуальные рационы питания. Он признан виновным в присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ).



- В период с 21 июня 2016 года по 29 января 2017 года командир взвода войсковой части 11387, дислоцированной в городе Чита, представлял на склад накладные о необходимости получения индивидуальных рационов питания. Он получил со склада 81 ИРП и 4 полуторалитровых бутылок воды на общую сумму 51 669 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, - сообщили в Военном следственном управлении СКР по Восточному военному округу.



Читинский гарнизонный военный суд назначил офицеру наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.





