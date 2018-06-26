Он присвоил более 80 сухпайков
Суд вынес приговор лейтенанту из Читы, воровавшему индивидуальные рационы питания. Он признан виновным в присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
- В период с 21 июня 2016 года по 29 января 2017 года командир взвода войсковой части 11387, дислоцированной в городе Чита, представлял на склад накладные о необходимости получения индивидуальных рационов питания. Он получил со склада 81 ИРП и 4 полуторалитровых бутылок воды на общую сумму 51 669 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, - сообщили в Военном следственном управлении СКР по Восточному военному округу.
Читинский гарнизонный военный суд назначил офицеру наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.
В Чите офицера осудили за кражу сухпайков
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он присвоил более 80 сухпайков
Из горящей квартиры валил густой дым
На входе он заявил, что запрещённых предметов у него нет
ДТП произошло на проспекте Автомобилистов
Он орудовал в Заиграевском районе
Пожар произошёл ночью
Выгорели купол часовни и верхний брус
Военнослужащий попался пьяным за рулём дважды
24 июня в 12:00 московского времени на станции Сковородино Забайкальской железной дороги при производстве несанкционированных земляных работ сторонней организацией повреждены кабели железнодорожной автоматики
Пострадавший после стрельбы возле бара «Квартира 31» в Чите госпитализирован в городскую клиническую больницу №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными ушибами
ДТП произошло возле Улан-Удэнского Приборостроительного объединения
ДТП произошло на перекрёстке
ДТП произошло в пять утра
Очевидцы сообщили о страшной находке в экстренные службы
Клещи покусали более 2,6 тысяч человек