В Улан-Удэ пожарные эвакуировали 12 человек

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу в многоквартирном доме на улице Солнечная произошёл крупный пожар по вине улан-удэнца, облившего квартиру брата бензином.

При пожаре в многоквартирном доме по улице Иванова в Улан-Удэ огнеборцы вывели из задымленного подъезда 12 человек. Погибших и пострадавших на пожаре нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.Сообщение о пожаре поступило днём 23 июня. Когда пожарные подразделения прибыли на место, из окон квартиры на 4 этаже шёл густой дым. По лестничным маршам были эвакуированы 12 человек.В результате пожара в квартире сгорел натяжной потолок, огнем повреждена мебель и бытовая техника. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.Пожар был ликвидирован спустя 20 минут. К тушению привлекались 4 единицы пожарной техники, в том числе пожарная автолестница, 12 человек личного состава.