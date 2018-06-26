Братчанин пытался пронести на суд клинок в трости

На входе он заявил, что запрещённых предметов у него нет



Мужчина пытался пронести клинок, вмонтированный в трость, в здание Братского городского суда. Нарушителя задержал судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.



Гражданин направлялся на судебное заседание. Во время досмотра ему было предложено добровольно выдать запрещённые к проносу в здание суда предметы и вещества, на что он пояснил, что таких предметов у него нет. Однако в ходе внешнего осмотра было обнаружено, что трость разборная, а её ручка – это клинок с обоюдоострым лезвием длиной 30 см.



В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей.



