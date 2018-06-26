На входе он заявил, что запрещённых предметов у него нет
Мужчина пытался пронести клинок, вмонтированный в трость, в здание Братского городского суда. Нарушителя задержал судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
Гражданин направлялся на судебное заседание. Во время досмотра ему было предложено добровольно выдать запрещённые к проносу в здание суда предметы и вещества, на что он пояснил, что таких предметов у него нет. Однако в ходе внешнего осмотра было обнаружено, что трость разборная, а её ручка – это клинок с обоюдоострым лезвием длиной 30 см.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей.
Братчанин пытался пронести на суд клинок в трости
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он присвоил более 80 сухпайков
Из горящей квартиры валил густой дым
На входе он заявил, что запрещённых предметов у него нет
ДТП произошло на проспекте Автомобилистов
Он орудовал в Заиграевском районе
Пожар произошёл ночью
Выгорели купол часовни и верхний брус
Военнослужащий попался пьяным за рулём дважды
24 июня в 12:00 московского времени на станции Сковородино Забайкальской железной дороги при производстве несанкционированных земляных работ сторонней организацией повреждены кабели железнодорожной автоматики
Пострадавший после стрельбы возле бара «Квартира 31» в Чите госпитализирован в городскую клиническую больницу №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными ушибами
ДТП произошло возле Улан-Удэнского Приборостроительного объединения
ДТП произошло на перекрёстке
ДТП произошло в пять утра
Очевидцы сообщили о страшной находке в экстренные службы
Клещи покусали более 2,6 тысяч человек