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Ночью в Бурятии поймали «чёрного лесоруба»

Ночью в Бурятии поймали «чёрного лесоруба»
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Он орудовал в Заиграевском районе

В Бурятии продолжается усиленная работа по выявлению незаконных рубок в ночное время. Чёрные лесорубы ждут предрассветного времени, чтобы вывозить незаконно заготовленную древесину максимально безопасно. Теперь даже это им не помогает, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.

Так, во время ночного патрулирования лесного фонда Заиграевского лесничества был обнаружен житель посёлка Горхон, который заготавливал древесину, не имея правоустанавливающих документов. Всего нарушителем заготовлено более двух кубометров древесины. Ущерб, нанесённый лесному фонду действиями лесоруба, составил более 16 тысяч рублей.

У нарушителя изъят автомобиль ГАЗ-3307, бензопила «Штиль», незаконно заготовленная древесина. В отношении задержанного гражданина составлен протокол о нарушении лесного законодательства по ч.1 статьи 260 УК РФ за незаконную рубку лесных насаждений в значительном размере.

Материалы о лесонарушении переданы в отдел МВД России по Заиграевскому району для принятия правового решения.
черные лесорубы
 
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