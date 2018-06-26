В музее «Тальцы» под Иркутском молния ударила в часовню

Выгорели купол часовни и верхний брус



25 июня около 19:00 в музее «Тальцы» в Иркутской области во время сильной грозы молния ударила в деревянную часовню. В результате разрушилась кровля, произошёл пожар, сообщает РИА VistaNews.



На место ЧП в оперативном порядке прибыли пять пожарных. Они ликвидировали пламя при помощи двух автомобильных цистерн к 19:30.



В результате возгорания выгорели верхний брус и купол.



«Тальцы» представляет собой музейно-этнографический комплекс, популярный не только среди местных жителей, но и среди туристов.



