26 Июня

25 Июня

Популярное

В Улан-Удэ контрактника оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду

В Улан-Удэ контрактника оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Военнослужащий попался пьяным за рулём дважды

Военнослужащий по контракту из войсковой части 44286 на станции Дивизионная в Улан-Удэ осуждён за повторную пьяную езду.

- 31 декабря 2017 года в Улан-Удэ военнослужащий, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, повторно управлял автомобилем «Тойота Королла Спасио» в состоянии опьянения, - сообщили в Военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу.

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью по управления транспортными средствами на срок 2 года.
штраф алкогольное опьянение военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Земляные работы задержали туристический поезд до Улан-Удэ
Происшествия, 25.06.2018
24 июня в 12:00 московского времени на станции Сковородино Забайкальской железной дороги при производстве несанкционированных земляных работ сторонней организацией повреждены кабели железнодорожной автоматики
В Чите не прошедшие фейс-контроль посетители бара устроили перестрелку
Происшествия, 25.06.2018
Пострадавший после стрельбы возле бара «Квартира 31» в Чите госпитализирован в городскую клиническую больницу №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными ушибами
В Улан-Удэ пенсионер врезался в «Ниссан Примеру»
В Улан-Удэ пенсионер врезался в «Ниссан Примеру»
Происшествия, 25.06.2018
ДТП произошло возле Улан-Удэнского Приборостроительного объединения
В Иркутской области всплыло тело пропавшего 70-летнего рыбака
Происшествия, 25.06.2018
Очевидцы сообщили о страшной находке в экстренные службы
Федеральные СМИ: Почему в Бурятии люди умирают после допросов в полиции
Федеральные СМИ: Почему в Бурятии люди умирают после допросов в полиции
Происшествия, 25.06.2018
Лайф рассказал о трагических случаях в семьях улан-удэнцев, в результате которых умерли их близкие. Все эти эпизоды связаны с задержанием людей полицейскими
Иркутянин отсудил у дорожников ущерб за ямы на дорогах
Происшествия, 25.06.2018
Мужчина попал в ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна
Незаконный перевозчик леса в Иркутской области осуждён за взятку
Происшествия, 25.06.2018
Мужчина откупился от полицейского, чтобы не было проверки
Иркутянка продавала чужие квартиры
Происшествия, 25.06.2018
Женщине удалось смошенничать на 2,6 миллиона рублей
Читинец сбежал из колонии ради девушки
Читинец сбежал из колонии ради девушки
Происшествия, 25.06.2018
Теперь он отправится на строгий режим

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^