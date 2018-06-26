Военнослужащий попался пьяным за рулём дважды
Военнослужащий по контракту из войсковой части 44286 на станции Дивизионная в Улан-Удэ осуждён за повторную пьяную езду.
- 31 декабря 2017 года в Улан-Удэ военнослужащий, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, повторно управлял автомобилем «Тойота Королла Спасио» в состоянии опьянения, - сообщили в Военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу.
Улан-Удэнский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью по управления транспортными средствами на срок 2 года.
В Улан-Удэ контрактника оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду
Происшествия, Фото:
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