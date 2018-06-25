Земляные работы задержали туристический поезд до Улан-Удэ

24 июня в 12:00 московского времени на станции Сковородино Забайкальской железной дороги при производстве несанкционированных земляных работ сторонней организацией повреждены кабели железнодорожной автоматики



В результате происшествия были задержаны пассажирские поезда: №937 Хабаровск – Улан-Удэ (туристический), 99 Владивосток – Москва, №325 Хабаровск – Нерюнгри. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.



Работа системы сигнализации второго пути станции восстановлена по временной схеме. Ведутся восстановительные работы на первом пути.



В настоящее время задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования. Забайкальская железная дорога принимает все меры для их скорейшего ввода в график движения.



Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает комиссия Забайкальской железной дороги. Отметим, что ранее ЗабЖД выдан запрет данной организации на производство земляных работ на станции Сковородино

