25 Июня

24 Июня

Популярное

Земляные работы задержали туристический поезд до Улан-Удэ

Происшествия, 
24 июня в 12:00 московского времени на станции Сковородино Забайкальской железной дороги при производстве несанкционированных земляных работ сторонней организацией повреждены кабели железнодорожной автоматики

В результате происшествия были задержаны пассажирские поезда: №937 Хабаровск – Улан-Удэ (туристический), 99 Владивосток – Москва, №325 Хабаровск – Нерюнгри. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.

Работа системы сигнализации второго пути станции восстановлена по временной схеме. Ведутся восстановительные работы на первом пути.

В настоящее время задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования. Забайкальская железная дорога принимает все меры для их скорейшего ввода в график движения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает комиссия Забайкальской железной дороги. Отметим, что ранее ЗабЖД выдан запрет данной организации на производство земляных работ на станции Сковородино
ВСЖД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите не прошедшие фейс-контроль посетители бара устроили перестрелку
Происшествия, 25.06.2018
Пострадавший после стрельбы возле бара «Квартира 31» в Чите госпитализирован в городскую клиническую больницу №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными ушибами
В Улан-Удэ пенсионер врезался в «Ниссан Примеру»
В Улан-Удэ пенсионер врезался в «Ниссан Примеру»
Происшествия, 25.06.2018
ДТП произошло возле Улан-Удэнского Приборостроительного объединения
В Иркутской области всплыло тело пропавшего 70-летнего рыбака
Происшествия, 25.06.2018
Очевидцы сообщили о страшной находке в экстренные службы
Федеральные СМИ: Почему в Бурятии люди умирают после допросов в полиции
Федеральные СМИ: Почему в Бурятии люди умирают после допросов в полиции
Происшествия, 25.06.2018
Лайф рассказал о трагических случаях в семьях улан-удэнцев, в результате которых умерли их близкие. Все эти эпизоды связаны с задержанием людей полицейскими
Иркутянин отсудил у дорожников ущерб за ямы на дорогах
Происшествия, 25.06.2018
Мужчина попал в ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна
Незаконный перевозчик леса в Иркутской области осуждён за взятку
Происшествия, 25.06.2018
Мужчина откупился от полицейского, чтобы не было проверки
Иркутянка продавала чужие квартиры
Происшествия, 25.06.2018
Женщине удалось смошенничать на 2,6 миллиона рублей
Читинец сбежал из колонии ради девушки
Читинец сбежал из колонии ради девушки
Происшествия, 25.06.2018
Теперь он отправится на строгий режим

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^