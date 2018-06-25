24 июня в 12:00 московского времени на станции Сковородино Забайкальской железной дороги при производстве несанкционированных земляных работ сторонней организацией повреждены кабели железнодорожной автоматики
В результате происшествия были задержаны пассажирские поезда: №937 Хабаровск – Улан-Удэ (туристический), 99 Владивосток – Москва, №325 Хабаровск – Нерюнгри. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.
Работа системы сигнализации второго пути станции восстановлена по временной схеме. Ведутся восстановительные работы на первом пути.
В настоящее время задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования. Забайкальская железная дорога принимает все меры для их скорейшего ввода в график движения.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает комиссия Забайкальской железной дороги. Отметим, что ранее ЗабЖД выдан запрет данной организации на производство земляных работ на станции Сковородино
Земляные работы задержали туристический поезд до Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пострадавший после стрельбы возле бара «Квартира 31» в Чите госпитализирован в городскую клиническую больницу №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными ушибами
ДТП произошло возле Улан-Удэнского Приборостроительного объединения
ДТП произошло на перекрёстке
ДТП произошло в пять утра
Очевидцы сообщили о страшной находке в экстренные службы
Клещи покусали более 2,6 тысяч человек
Лайф рассказал о трагических случаях в семьях улан-удэнцев, в результате которых умерли их близкие. Все эти эпизоды связаны с задержанием людей полицейскими
Мужчина попал в ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна
В подъезде сильно обгорели стены
Мальчик получил лёгкие травмы
Мужчина откупился от полицейского, чтобы не было проверки
Женщине удалось смошенничать на 2,6 миллиона рублей
Ему придётся заплатить 100 тысяч рублей
Теперь он отправится на строгий режим
У него остались четверо детей