В Чите не прошедшие фейс-контроль посетители бара устроили перестрелку

Пострадавший после стрельбы возле бара «Квартира 31» в Чите госпитализирован в городскую клиническую больницу №1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными ушибами



О госпитализации ИА «Чита.Ру» 25 июня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края



- В настоящее время пациент получает всё необходимое лечение в травматологическом отделении. Одновременно за медицинской помощью ночью 24 июня в больницу обращались ещё несколько человек, которые были осмотрены специалистами. Им была оказана первая медицинская помощь. Они направлены на амбулаторное лечение, — уточнили в пресс-службе.



Несколько посетителей бара «Квартира 31» в Чите, которых внутрь не пропустила охрана, в ночь на 24 июня устроили стрельбу из травматического пистолета недалеко от заведения.

