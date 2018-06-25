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В Улан-Удэ столкнулись «Мицубиси» и «Хонда CR-V»

В Улан-Удэ столкнулись «Мицубиси» и «Хонда CR-V»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на перекрёстке

В пятницу, 23 июня, произошла небольшая дорожная авария на перекрёстке улиц Клыпина и Шульца в Улан-Удэ. Всё случилось в 10 часов утра.

Автомобиль Mitsubishi Galant под управлением девушки двигался со стороны улицы Революции 1905 года в направлении улицы Гагарин. Со стороны улицы Клыпина на эту же проезжую часть выехал автомобиль Honda CR-V.

В результате два автомобиля столкнулись.





К счастью, обошлось без пострадавших.Очевидцы сообщили «Байкал-Daily», что водители очень долго спорили по обстоятельствам ДТП.


ДТП
 
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