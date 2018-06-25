В Улан-Удэ столкнулись «Мицубиси» и «Хонда CR-V»

ДТП произошло на перекрёстке
В пятницу, 23 июня, произошла небольшая дорожная авария на перекрёстке улиц Клыпина и Шульца в Улан-Удэ. Всё случилось в 10 часов утра.
Автомобиль Mitsubishi Galant под управлением девушки двигался со стороны улицы Революции 1905 года в направлении улицы Гагарин. Со стороны улицы Клыпина на эту же проезжую часть выехал автомобиль Honda CR-V.
В результате два автомобиля столкнулись.
К счастью, обошлось без пострадавших.Очевидцы сообщили «Байкал-Daily», что водители очень долго спорили по обстоятельствам ДТП.
ДТП произошло на перекрёстке
ДТП произошло в пять утра
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