Женщине удалось смошенничать на 2,6 миллиона рублей
Жительница Иркутска обвиняется в мошенничествах в значительном и крупном размерах.
По версии следствия, обвиняемая продавала чужие квартиры по поддельным документам. Она находила на сайте «Авито.ру» информацию о продаже квартиры, встречалась с продавцом под видом потенциального покупателя и убеждала владельца передать ей ключи от квартиры.
После этого под видом собственника показывала квартиру потенциальным покупателям, изготовляла поддельный пакет документов, договор купли-продажи, которые представляла совместно с покупателем в МФЦ для регистрации в управлении Росреестра по Иркутской области. А ей отдавали деньги.
Таким же способом она пыталась продать квартиру, где проживала сама и члены её семьи по договору социального найма. То есть, жилье находилось в муниципальной собственности. Женщина вводила в заблуждение потенциальных покупателей, говоря, что она оформляет на неё договор приватизации и является собственником квартиры. Её мошенница пыталась продать дважды.
Кроме того, путём обмана женщина завладела автомашиной, принадлежащей одной из потерпевших.
Общая сумма ущерба от её преступных действий составила более 2,6 миллиона рублей.
При этом преступления были совершены обвиняемой в период расследования и рассмотрения её уголовного дела по аналогичным преступлениям. Сейчас женщина отбывает 8,5 лет в исправительной колонии, по приговору от сентября прошлого года.
Материалы уголовного дела направлены в Эхирит-Булагатский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Иркутянка продавала чужие квартиры
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