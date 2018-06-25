Читинец под вексельной системы устроил игорное заведение

Ему придётся заплатить 100 тысяч рублей



В Чите вынесен приговор 37-летнему местному жителю, организовавшему азартные виды под видом торговой вексельной системы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



С мая по сентябрь 2015 года директор коммерческой организации арендовал в посёлке КСК в Чите нежилое помещение. Он создал здесь игорное заведение со специальным игровым оборудованием. Мужчина нанял администраторов и кассиров клуба.



При этом свою деятельность он организовал под видом законной посреднической деятельности по купле-продаже и отчуждении векселей посредством электронных торгов.



Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.



В соответствии с решением суда, изъятые денежные средства обращены в доход государства, а оборудование подлежит уничтожению.



