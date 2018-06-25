Читинец сбежал из колонии ради девушки

Теперь он отправится на строгий режим



В Чите вынесен приговор в отношении 22-летнего парня, совершившего побег из мест лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Молодой человек отбывал наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении. В апреле 2018 года к нему на свидание не прибыла девушка. Тогда осуждённый совершил побег, выйдя за пределы территории рабочего объекта.



Парень находился на свободе менее суток. Задержан он был дома у своей девушки.



Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу.

