Землетрясение произошло в Монголии у границы с Россией

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в северо-западной части Монголии



Оно произошло в 277 км к востоку-юго-востоку от Кызыла (Тува). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.



По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр произошедшего в 02:40 мск в понедельник землетрясения имел координаты 51.22 градуса северной широты и 98.38 градуса восточной долготы и находился примерно в 30 км от границы с Россией.



Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,6 баллов по шкале MSK-64, говорится в сообщении.



Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай и западной частью Бурятии.



