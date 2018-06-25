Браконьер в Бурятии убил самку благородного оленя

Мужчина охотился в заказнике



Хоринский районный суд рассмотрел уголовное дело жителя Иволгинского района Бурятии. Мужчина признан виновным в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории с причинением крупного ущерба, а также незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.



- Злоумышленник, находясь на особо охраняемой природной территории заказника «Худакский», с помощью оружия, не имея лицензии на добычу животных, противоправно добыл одну самку благородного оленя. Он причинил крупный ущерб охотничьим ресурсам в размере 245 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Осуждённому назначили 1,5 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Также с него взыскан ущерб, причинённый животному миру.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

