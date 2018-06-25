Девушки переплыли протоку, но сил вернуться обратно не хватило
Водная группа Улан-Удэнского поисково-спасательного отряда 22 июня патрулировала Селенгу.
В 18:42 в районе ДНТ «20 лет Победы», две 17-летние девушки, переплыв протоку Степная, не смогли самостоятельно вернуться обратно. Спасатели доставили пловчих на берег, сообщают оперативные службы города.
Спасатели в Улан-Удэ помогли переоценившим себя пловчихам
Происшествия, Фото:
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