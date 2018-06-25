Спасатели в Улан-Удэ помогли переоценившим себя пловчихам

Девушки переплыли протоку, но сил вернуться обратно не хватило



Водная группа Улан-Удэнского поисково-спасательного отряда 22 июня патрулировала Селенгу.



В 18:42 в районе ДНТ «20 лет Победы», две 17-летние девушки, переплыв протоку Степная, не смогли самостоятельно вернуться обратно. Спасатели доставили пловчих на берег, сообщают оперативные службы города.

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