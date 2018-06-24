За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировано 5 лесных пожаров в Баргузинском, Кабанском, Северо-Байкальском районах на общей площади около 150 га
Всего на тушении было задействовано более 160 человек из числа лесной охраны, лесопользователей пожарных-парашютистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов, привлечена 21 единица лесопожарной техники.
На территории Бурятии программой космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится под наблюдением 3 термоточки в Баунтовском и Муйском рай онах в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.
На всей территории республики действует особый противопожарный режим. Запрещено пребывание граждан в лесах за исключением мест массового посещения. Запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44, сообщает пресс-служба РАЛХ.
За сутки в Бурятии потушили 5 лесных пожаров
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