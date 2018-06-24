Пьяные мужчины устроили драку в центре Улан-Удэ

Драка произошла ранним утром и разбудила всю округу



Сегодня, 24 июня, на улице Борсоева в Улан-Удэ произошла серьёзная драка. Всё произошло ранним утром, в 5 часов; крики и ненормативная лексика были такими громкими, что проснулись практически все жители пятиэтажного многоквартирного дома на Борсоева, 21, а также близлежащих домов.



- Это произошло напротив нашего дома, возле Бурятского делового центра, со стороны входа в отель «Мэргэн Батор». Пять человек – две девушки и трое мужчин - пришли в пять часов утра откуда-то, сильно пьяные. Сначала сидели на бордюре, очень громко разговаривали, кричали. Потом начали бороться, - рассказала «Байкал-Dailу» жительница дома на улице Борсоева.



Борьба двух мужчин была поначалу шуточной. Оба упали на асфальт, видимо, разозлились, и начали драться уже по-настоящему. Сильно пьяные оппоненты наносили друг другу сильные удары. Всё это сопровождалось отборными матами, разносившимися на всю округу и визгами девушек, безуспешно пытавшихся остановить дерущихся.



- В какой-то момент они оба упали и уже лёжа кричали друг на друга. Орали: «Ты, ты!», угрожали друг другу, много матерились. Всё это было так громко, что спать было невозможно. Все наши соседи проснулись, многие выходили на балконы. Спать было просто нереально. И так продолжалось до шести утра, - рассказывает очевидица.



В конце концов, возмущённые жильцы вызвали сотрудников МВД. Едва полиция приехала, одна девушка с парнем, не участвовавшим в драке, тут же убежали. Недавние соперники заявили сотрудникам полиции: «Да мы просто боролись!»



Полицейские не стали забирать нарушителей общественного порядка, с ними провели беседу на месте.



- После этого уснуть мы уже не смогли. Вот так, в воскресенье, пришлось вставать в 5-6 утра, - поделился житель дома.

