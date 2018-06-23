Житель Бурятии бегал с ножом за знакомым, чтобы убить

Мужчине дали 6 лет колонии строгого режима



В феврале этого года одним утром два пьяных знакомых поссорились в доме одного из них. Один побил другого. Избитый решил убить обидчика. Он вооружился хозяйственным ножом.



Знакомый, увидев это, выбежал из дома на улицу. Но обиженный мужчина догнал его и нанёс удары.



Раненный не погиб только потому, что его своевременно госпитализировали и оказали медицинскую помощь.



Суд признал обвиняемого виновным в покушении на убийство и назначил 6 лет исправительной колонии строгого режима. Приговорённый был взят под стражу в зале суда.



- Приговор в законную силу не вступил. В настоящее время осуждённым подана апелляционная жалоба на приговор суда, которая будет рассматриваться в апелляционной инстанции Верховного суда Бурятии, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.

