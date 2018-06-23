Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Июня

22 Июня

Популярное

Житель Бурятии бегал с ножом за знакомым, чтобы убить

Происшествия, 
Мужчине дали 6 лет колонии строгого режима

В феврале этого года одним утром два пьяных знакомых поссорились в доме одного из них. Один побил другого. Избитый решил убить обидчика. Он вооружился хозяйственным ножом.

Знакомый, увидев это, выбежал из дома на улицу. Но обиженный мужчина догнал его и нанёс удары.

Раненный не погиб только потому, что его своевременно госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

Суд признал обвиняемого виновным в покушении на убийство и назначил 6 лет исправительной колонии строгого режима. Приговорённый был взят под стражу в зале суда.

- Приговор в законную силу не вступил. В настоящее время осуждённым подана апелляционная жалоба на приговор суда, которая будет рассматриваться в апелляционной инстанции Верховного суда Бурятии, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда. 
суд
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Чёрный лесоруб» в Бурятии заплатит 280 тысяч
Происшествия, 23.06.2018
Мужчина в суде вину не признавал
У обидчика женщины в Бурятии обнаружили наркотики
Происшествия, 23.06.2018
Мужчину доставили в отдел за побои, но обнаружили у него подозрительный свёрток
В Улан-Удэ «Ленд Крузер» сбил 11-летнюю девочку
В Улан-Удэ «Ленд Крузер» сбил 11-летнюю девочку
Происшествия, 23.06.2018
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе
Пенсионерка в Бурятии подделала документы на квартиру соседки
Пенсионерка в Бурятии подделала документы на квартиру соседки
Происшествия, 23.06.2018
Жильё умершей соседки женщина хотела зарегистрировать на себя
В Бурятии наркоман избил женщину
Происшествия, 22.06.2018
Мужчине грозит до 3-х лет лишения свободы
В Улан-Удэ на пожаре погибли бабушка и внук
В Улан-Удэ на пожаре погибли бабушка и внук
Происшествия, 22.06.2018
Вероятнее всего, они задохнулись угарным газом
В Бурятии спасли туристку со сломанной ногой
В Бурятии спасли туристку со сломанной ногой
Происшествия, 22.06.2018
Спасатели 7 километров несли женщину на носилках с горного склона через лес  
9-летняя школьница в Братске умерла от удушения
9-летняя школьница в Братске умерла от удушения
Происшествия, 22.06.2018
Об этом сообщает Следственный комитет
В Иркутске горит кафе «Соломон» (видео)
В Иркутске горит кафе «Соломон» (видео)
Происшествия, 22.06.2018
Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров
4 лесных пожара действует в Бурятии
4 лесных пожара действует в Бурятии
Происшествия, 22.06.2018
За прошедшие сутки проводились работы по тушению 9 лесных пожаров

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^