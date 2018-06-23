Мужчине дали 6 лет колонии строгого режима
В феврале этого года одним утром два пьяных знакомых поссорились в доме одного из них. Один побил другого. Избитый решил убить обидчика. Он вооружился хозяйственным ножом.
Знакомый, увидев это, выбежал из дома на улицу. Но обиженный мужчина догнал его и нанёс удары.
Раненный не погиб только потому, что его своевременно госпитализировали и оказали медицинскую помощь.
Суд признал обвиняемого виновным в покушении на убийство и назначил 6 лет исправительной колонии строгого режима. Приговорённый был взят под стражу в зале суда.
- Приговор в законную силу не вступил. В настоящее время осуждённым подана апелляционная жалоба на приговор суда, которая будет рассматриваться в апелляционной инстанции Верховного суда Бурятии, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.
Житель Бурятии бегал с ножом за знакомым, чтобы убить
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина в суде вину не признавал
Мужчину доставили в отдел за побои, но обнаружили у него подозрительный свёрток
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе
Житель посёлка Селенгинск арестован
Жильё умершей соседки женщина хотела зарегистрировать на себя
Мужчине грозит до 3-х лет лишения свободы
Теперь водитель пойдёт под суд
Вероятнее всего, они задохнулись угарным газом
Спасатели 7 километров несли женщину на носилках с горного склона через лес
Женщине придётся возместить ущерб
Об этом сообщает Следственный комитет
Но на одной из полос его не пропустили. ФОТО
Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров
Легковушка врезалась в грузовик
За прошедшие сутки проводились работы по тушению 9 лесных пожаров