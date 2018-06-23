«Чёрный лесоруб» в Бурятии заплатит 280 тысяч

Мужчина в суде вину не признавал



Хоринский районный судом рассмотрел уголовное дело жителя села Хоринск. Мужчина обвинялся в незаконной рубке 29 сосен объёмом 27,7 кубометров.



Ущерб лесному фонду составил 280,8 тысяч рублей.



В судебном заседании подсудимый вину не признал, говорил, что он не причастен к совершению преступления, просил оправдать его.



Суд, допросив подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, пришёл к выводу о виновности мужчины.



Он признан виновным и получил 4 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. В пользу Республиканского агентства лесного хозяйства с осуждённого взыскали материальный ущерб.



Приговор суда в законную силу не вступил, осуждённым подана апелляционная жалоба, государственным обвинителем принесено апелляционное представление, сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.

