«Чёрный лесоруб» в Бурятии заплатит 280 тысяч

Мужчина в суде вину не признавал
Хоринский районный судом рассмотрел уголовное дело жителя села Хоринск. Мужчина обвинялся в незаконной рубке 29 сосен объёмом 27,7 кубометров.
Ущерб лесному фонду составил 280,8 тысяч рублей.
В судебном заседании подсудимый вину не признал, говорил, что он не причастен к совершению преступления, просил оправдать его.
Суд, допросив подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, пришёл к выводу о виновности мужчины.
Он признан виновным и получил 4 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. В пользу Республиканского агентства лесного хозяйства с осуждённого взыскали материальный ущерб.
Приговор суда в законную силу не вступил, осуждённым подана апелляционная жалоба, государственным обвинителем принесено апелляционное представление, сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.
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