У обидчика женщины в Бурятии обнаружили наркотики

Мужчину доставили в отдел за побои, но обнаружили у него подозрительный свёрток
В Кабанский районный суд поступило уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.
В полицию поступило сообщение о нанесении побоев женщине. В районный отдел полиции был доставлен обидчик, у которого в ходе осмотра был обнаружен свёрток со смесью табака и вещества тёмного цвета с характерным запахом ацетона.
Как пояснил сам задержанный, смесь является наркотическим средством. Результаты проведённой экспертизы данный факт подтвердили.
Теперь он обвиняется в незаконном приобретении, изготовлении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, сообщает пресс-служба суда.
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