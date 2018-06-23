У обидчика женщины в Бурятии обнаружили наркотики

Мужчину доставили в отдел за побои, но обнаружили у него подозрительный свёрток



В Кабанский районный суд поступило уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.



В полицию поступило сообщение о нанесении побоев женщине. В районный отдел полиции был доставлен обидчик, у которого в ходе осмотра был обнаружен свёрток со смесью табака и вещества тёмного цвета с характерным запахом ацетона.



Как пояснил сам задержанный, смесь является наркотическим средством. Результаты проведённой экспертизы данный факт подтвердили.



Теперь он обвиняется в незаконном приобретении, изготовлении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, сообщает пресс-служба суда.

