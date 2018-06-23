Житель посёлка Селенгинск арестован
Кабанский районный суд арестовал 28-летнего жителя посёлка Селенгинск. Мужчина обвиняется в разбое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья.
- Как следует из материалов дела, он напал на пожилую женщину и, угрожая металлической вилкой, завладел денежными средствами в сумме более двух тысяч рублей, - сообщает пресс-служба суда.
Мужчина в Бурятии ограбил пенсионерку при помощи вилки
Происшествия, Фото:
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