Мужчина в Бурятии ограбил пенсионерку при помощи вилки

Житель посёлка Селенгинск арестован



Кабанский районный суд арестовал 28-летнего жителя посёлка Селенгинск. Мужчина обвиняется в разбое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья.



- Как следует из материалов дела, он напал на пожилую женщину и, угрожая металлической вилкой, завладел денежными средствами в сумме более двух тысяч рублей, - сообщает пресс-служба суда.

