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Мужчина в Бурятии ограбил пенсионерку при помощи вилки

Мужчина в Бурятии ограбил пенсионерку при помощи вилки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Житель посёлка Селенгинск арестован

Кабанский районный суд арестовал 28-летнего жителя посёлка Селенгинск. Мужчина обвиняется в разбое с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья.

- Как следует из материалов дела, он напал на пожилую женщину и, угрожая металлической вилкой, завладел денежными средствами в сумме более двух тысяч рублей, - сообщает пресс-служба суда.
разбойное нападение
 
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