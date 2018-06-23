Пенсионерка в Бурятии подделала документы на квартиру соседки

Жильё умершей соседки женщина хотела зарегистрировать на себя



60-летняя жительница города Закаменска жила в одной из квартир двухквартирного дома. После смерти в 1998 году соседки, с согласия её родственников, стала проживать в обеих квартирах. При этом документов о переходе права собственности у женщины не было.



Чтобы зарегистрировать квартиру, пенсионерка при содействии одной из юридических фирм Закаменска изготовила поддельный акт купли-продажи квартиры и передаточный акт от 2000 года. Их она лично подписала как от имени покупателя, так и от имени продавца - умершей соседки.



Все эти документы она представила в суд. В ходе подготовки к судебному заседанию был обнаружен факт предоставления фальшивых документов. Вину женщина признала полностью.



Приговором суда женщине за фальсификацию доказательств назначен 1 год исправительных работ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

