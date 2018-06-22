В Бурятии спасли туристку со сломанной ногой

Спасатели 7 километров несли женщину на носилках с горного склона через лес



Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы эвакуировали женщину, повредившую ногу в горах.



21 июня вечером поступило сообщение, что в верховье реки Харимта в 15 километрах от посёлка Аршан Тункинского района требуется помощь. Мужчина и женщина приехали в Бурятию полюбоваться видами Тункинских гольцов. В местности Чёрная падь женщине на ногу упал камень, через несколько часов приехавший вместе с ней турист позвонил в службу спасения. Идти дальше самостоятельно пострадавшая уже не могла, и на место происшествия сразу отправилась группа спасателей из 6 человек поисково-спасательного отряда № 2.



Специалисты осмотрели 33-летнюю туристку из Ангарска Иркутской области и при помощи носилок начали эвакуацию. По предварительному диагнозу, у пострадавшей - перелом голени и лодыжки. В результате спасатели 7 километров несли женщину на носилках с горного склона через лес.



- Эвакуировали 8 часов через реку, по склону, затем вышли на тропу. В Аршане передали медикам, - сообщил начальник поисково-спасательного отряда № 2 БРПСС Алексей Кобелев.



Сегодня в 12 часов дня женщину передали сотрудникам скорой помощи. К поискам были привлечены 6 спасателей и 1 единица техники БРПСС, сообщает пресс-служба Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

