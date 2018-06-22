9-летняя школьница в Братске умерла от удушения

Об этом сообщает Следственный комитет
43-летнему жителю Братска, задержанному за убийство 9-летней Алины, предъявлено обвинение. Сегодня стало известно, что убийца задушил ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9-летнюю Алину искали с 9 июня. Она пропала после прогулки в парке «Металлург»; в последний раз камеры запечатлели её направляющейся к дому. Однако домой девочка не вернулась. Всё это время её искали сотрудники правоохранительных органов и сотни волонтёров.
Спустя 11 дней следователи и сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего жителя Братска. Подозреваемый признался, что убил девочку и показал место, где спрятал её тело.
- По предварительной информации, причиной смерти ребенка явилась механическая асфиксия от сдавления шеи (удушение), - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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