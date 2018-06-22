В Иркутске горит кафе «Соломон» (видео)

Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров
В микрорайоне Первомайском в Иркутске горит здание кафе Solomon.
Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Пожарные работают на месте происшествия.
От МЧС России привлекается 28 человек личного состава и 9 единиц техники. Информация уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров
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