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В Иркутске горит кафе «Соломон» (видео)

В Иркутске горит кафе «Соломон» (видео)
Происшествия, 
Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров

В микрорайоне Первомайском в Иркутске горит здание кафе Solomon. 




Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Пожарные работают на месте происшествия.

От МЧС России привлекается 28 человек личного состава и 9 единиц техники. Информация уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
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