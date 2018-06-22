В Иркутске горит кафе «Соломон» (видео)

В микрорайоне Первомайском в Иркутске горит здание кафе Solomon.

Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Пожарные работают на месте происшествия. От МЧС России привлекается 28 человек личного состава и 9 единиц техники. Информация уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Читают сейчас

В Забайкалье семья погибшей девочки отсудила у больницы 1,5 миллиона рублей Происшествия, Центральный районный суд Читы обязал Петровск-Забайкальскую районную больницу выплатить семье погибшей в 2010 году 2-летней Карины Мисайловой 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации

Иркутянка попала под суд за лишение сестры свободы Происшествия, Жительница Иркутска решила проучить сестру, которая не ночевала ночью дома