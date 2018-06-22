В Улан-Удэ сгорел гараж

В тушении участвовали 11 человек



21 июня вечером на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что по улице Гагарина в Улан-Удэ горит гараж.



В результате огонь повредил гараж изнутри. Пожар потушили за 20 минут.



На ликвидацию пожара было задействовано 11 человек и 4 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



