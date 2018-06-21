Иркутянка попала под суд за лишение сестры свободы

Жительница Иркутска решила проучить сестру, которая не ночевала ночью дома



Она привела её в гараж, связала ей руки, привязала к опорному столбу подвального помещения, после чего закрыла ворота гаражного бокса на ключ и уехала.



Однако, связанной девушке удалось ногой выбить кирпич из стены, совместной с соседним гаражом. Она позвала на помощь хозяина соседнего гаража, который вызвал сотрудников полиции.



В отношении сестры было возбуждено уголовное дело, которое недавно было прекращено Ленинским районным судом Иркутска. Иркутянке была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.



