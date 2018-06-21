Жительница Иркутска решила проучить сестру, которая не ночевала ночью дома
Она привела её в гараж, связала ей руки, привязала к опорному столбу подвального помещения, после чего закрыла ворота гаражного бокса на ключ и уехала.
Однако, связанной девушке удалось ногой выбить кирпич из стены, совместной с соседним гаражом. Она позвала на помощь хозяина соседнего гаража, который вызвал сотрудников полиции.
В отношении сестры было возбуждено уголовное дело, которое недавно было прекращено Ленинским районным судом Иркутска. Иркутянке была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Иркутянка попала под суд за лишение сестры свободы
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