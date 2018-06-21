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В Братске задержан убийца 9-летней Алины

В Братске задержан убийца 9-летней Алины
Происшествия,  Фото:СУ СКР
Пропавшая 2 недели назад Алина Шакирова найдена мёртвой, убийца сам показал, где спрятал тело

Напомним, 9 июня Алина Шакирова гуляла в парке «Металлург» в городе Братске и в близлежащей территории. Около 20 часов 30 минут девочка заходила в магазин «Облака» по улице Баркова, 15, после чего направилась в сторону своего дома. Однако, домой так и не вернулась.

На протяжении всего этого времени поиски Алины Шакировой следователями и сотрудниками полиции не прекращались и велись круглосуточно.

Анализ в совокупности всех материалов уголовного дела и оперативных данных, помогли следователям и сотрудникам уголовного розыска выйти на след 43-хлетнего жителя города Братска, который мог иметь отношение к исчезновению ребенка.

В дальнейшем на допросе подозреваемый признался, что убил девочку и показал место, где спрятал её тело. 20 июня 2018 года в вечернее время в ходе осмотра места происшествия, проведенного следователями и криминалистами, было обнаружено тело Алины Шакировой с признаками насильственной смерти.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи и оперативные сотрудники. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием производится комплекс следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР.
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