Пропавшая 2 недели назад Алина Шакирова найдена мёртвой, убийца сам показал, где спрятал тело
Напомним, 9 июня Алина Шакирова гуляла в парке «Металлург» в городе Братске и в близлежащей территории. Около 20 часов 30 минут девочка заходила в магазин «Облака» по улице Баркова, 15, после чего направилась в сторону своего дома. Однако, домой так и не вернулась.
На протяжении всего этого времени поиски Алины Шакировой следователями и сотрудниками полиции не прекращались и велись круглосуточно.
Анализ в совокупности всех материалов уголовного дела и оперативных данных, помогли следователям и сотрудникам уголовного розыска выйти на след 43-хлетнего жителя города Братска, который мог иметь отношение к исчезновению ребенка.
В дальнейшем на допросе подозреваемый признался, что убил девочку и показал место, где спрятал её тело. 20 июня 2018 года в вечернее время в ходе осмотра места происшествия, проведенного следователями и криминалистами, было обнаружено тело Алины Шакировой с признаками насильственной смерти.
В настоящее время с подозреваемым работают следователи и оперативные сотрудники. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием производится комплекс следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР.
В Братске задержан убийца 9-летней Алины
Происшествия, Фото:
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