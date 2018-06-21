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В Улан-Удэ малыш упал с четвёртого этажа и отделался испугом

В Улан-Удэ малыш упал с четвёртого этажа и отделался испугом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Трагическая история с очень хорошим концом произошла недавно в столице Бурятии

Как стало известно «Байкал-Daily», вечером 18 июня из окна четвёртого этажа в Улан-Удэ выпал 1,2-годовалый мальчик. Ребёнка госпитализировали.

Он поступил в медучреждение с ушибом головного мозга и ссадинами, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе БСМП.

- Малыш родился в рубашке: обычно в таких случаях дети получают либо очень тяжёлый вред здоровью, либо погибают, - прокомментировал заведующий отделение нейрохирургии Константин Эрдынеев

Как рассказала мама малыша, всё произошло на кухне. Папа стоял у открытого окна, держа на подоконнике сына. Супруга попросила унести ребёнка, но отец не увидел ничего опасного в таком положении. Однако в какой-то момент он отвлёкся.

Мальчик, стоя, опёрся на москитную сетку. Мать заметила опасность, но ей не хватило буквально пары секунд, чтобы поймать сына. Малыш выпал из окна.

Повезло ребёнку, видимо, потому, что он упал на землю на бок. Женщина очень хочет, чтобы дети больше не падали из окон, поэтому хочет придать гласности эту историю.

Сейчас состояние мальчика удовлетворительное, врачи будут наблюдать за ним около 10 дней и выпишут.

В других городах уже фиксировались подобные случаи. Например, неделю назад в городе Бердске 3-летний мальчик выпал из окна третьего этажа и получил не очень серьезные травмы. Тяжёлых травм не получил и полуторагодовалый мальчик, который выпал из окна 2 этажа в Крутинском районе Омской области в этом апреле.

Как сообщал «Байкал-Daily», последний смертельный случай в Бурятии произошёл год назад - тогда погибла 2-летняя девочка, выпавшая из окна
падение
 
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