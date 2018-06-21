В Иркутской области произошёл выброс хлорсодержащего газа

Авария произошла вчера на «Усольехимпром»
Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды ООО «Усольехимпром» по факту поступления хлорсодержащих веществ в воздух.
- 20 июня около 23:40 в районе корпуса №6015 на территории предприятия в городе Усолье-Сибирское произошла разгерметизация ёмкости объёмом 75 кубических метров, в которой находился предположительно четырёххлористый кремний, поступивший в газообразном состоянии в окружающую среду, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
По информации Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 21 июня на территории города превышения предельно допустимых концентраций хлорсодержащих веществ не обнаружено. Обращений в медицинские учреждения по фактам отравления граждан не зарегистрировано. Эвакуация населения не проводилась, угрозы населённым пунктам нет.
На месте происшествия работают представители территориальных органов МЧС, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, правоохранительных органов.
Природоохранной прокуратурой будет дана оценка полноте принимаемых мер контрольно-надзорными органами в рамках возложенных полномочий, в том числе, по расчёту размера вреда, причинённого объектам охраны окружающей среды.
Ситуация находится на контроле в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
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