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В Бурятии подросток попал в аварию на мотоцикле

Происшествия, 
Он был госпитализирован в больницу

Сегодня ночьюна 17 километре автодороги «Мухоршибирь-Цолга» 17-летний водитель мотоцикла «ММВЗ-3.1135» попал в ДТП.

Подросток двигался со стороны Мухоршибири в сторону Куготы. Он не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил ранения и был госпитализирован, сообщили в администрации Мухоршибирского района Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ на «зебре» женщина попала под колёса автомобиля
ДТП
 
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