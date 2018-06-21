Он был госпитализирован в больницу
Сегодня ночьюна 17 километре автодороги «Мухоршибирь-Цолга» 17-летний водитель мотоцикла «ММВЗ-3.1135» попал в ДТП.
Подросток двигался со стороны Мухоршибири в сторону Куготы. Он не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил ранения и был госпитализирован, сообщили в администрации Мухоршибирского района Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ на «зебре» женщина попала под колёса автомобиля.
В Бурятии подросток попал в аварию на мотоцикле
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