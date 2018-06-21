Житель Бурятии выстрелил в посетительницу кафе

Конфликт произошёл из-за того, что девушку толкнули



В августе прошлого года у жителя города Гусиноозёрска в кафе «Русь» произошёл конфликт с компанией девушек из-за того, что он толкнул одну из них. После ссоры мужчина пришёл домой, взял пистолет, вернулся в кафе и на танцевальной площадке выстрелил в ногу горожанке.



После этого остальные посетители повалили его на пол и отобрали у него оружие.



Преступник находился в состоянии алкогольного опьянения.



Позже было установлено, откуда он взял пистолет и патроны. Зимой 2012 года мужчина, находясь в зимовье, расположенном в лесу, во время отдыха, обнаружил 4 боеприпаса. Затем он принёс патроны в баню в ограде дома своих родителей и спрятал их в ящик с инструментами, где хранил до октября 2014 года. И осенью 2014 года мужчина переделал принадлежащий ему сигнальный револьвер в огнестрельное оружие, которое спрятал вместе с боеприпасами также в бане.



Житель Гусиноозёрска обвинялся в незаконном хранении, ношении боеприпасов; незаконном изготовлении огнестрельного оружия; умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.



По результатам анализа представленных доказательств суд пришёл к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступлений.



- На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, осуждённому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года. Принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств, совершение преступлений, относящихся к категории средней тяжести, суд счёл возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ, условно, - рассказали в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.



Приговор вступил в законную силу.





