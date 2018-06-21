Забайкальские полицейские спасли на пожаре жительницу Калининграда

Они были в служебной командировке



Сотрудники патрульно-постовой службы из Забайкальского края, находясь в служебной командировке, пришли на помощь женщине, в квартире которой произошёл пожар.



Сотрудники получили сообщение о возгорании в одном из домов Калининграда. Сержанты полиции читинец Петр Мунгалов и его коллега из города Краснокаменск Денис Старицын прибыли на место происшествия, нашли квартиру, из которой шёл дым. Они привели в чувство находящуюся без сознания женщину и локализовали очаг возгорания.



Стражи порядка установили, что 52-летняя хозяйка квартиры собиралась приготовить обед, оставила на включенной плите кастрюлю и уснула. Благодаря оперативности сотрудников полиции удалось избежать трагических последствий.



По возвращению из командировки сотрудники будут поощрены руководством, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

