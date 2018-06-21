В Бурятии уволившийся военный украл кучу вещей

Молодой человек украл, что мог - от нательного белья до головного убора



В Бичурском районе Бурятии судебные приставы взыскали с бывшего военнослужащего в запасе сумму материального ущерба, причинённого в результате присвоения форменного обмундирования. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



При увольнении с военной службы в Забайкальском крае молодой человек не сдал командованию инвентарное вещевое имущество - всесезонный комплект полевого обмундирования ВКПО.



Командир войсковой службы обратился в Кяхтинский военный гарнизонный суд. В результате судебного разбирательства военный суд постановил взыскать с ответчика стоимость 20 наименований вещей. От головного убора, рукавиц и шарфа до нательного белья и ветроводозащитного костюма.



- В службе судебных приставов по месту жительства должника было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого произведено взыскание на денежные средства, находящиеся на банковском счете. На сегодняшний день исполнительное производство окончено фактическим исполнением за счет одноразового списания, денежные средства перечислены на счет войсковой части в Забайкальском крае, - отмечает, Георгий Лодоев, и.о. начальника Бичурского районного отдела судебных приставов УФССП России по Бурятии.

