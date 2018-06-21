Жителей столицы Бурятии изрядно напугало сообщение в соцсетях
В Сети распространяется информация о том, что на улан-удэнку в микрорайоне Машзавод накануне поздно вечером напал неизвестный и несколько раз уколол её шприцем. Пользователь интернета предостерегает горожан и просит быть внимательными и осторожными.
«Дорогие жители Улан-Удэ! Будьте осторожны, гуляя поздно вечером! Особенно девушки! Вчера было нападение на девушку, нападавший несколько раз уколол её шприцем. Вероятно, с зараженной кровью...» – пишет аноним.
Улан-удэнцы не верят произошедшему, недоумевают и бурно обсуждают сообщение в комментариях. «Что за бред? Где это было???», «Да хватает утырков...», «Дураку ясно, что заражённая кровь перестает ей быть за мгновение в открытой среде. Кто-то ещё в это верит и придумывает небылицы», «А вдруг там был герыч? Может, барыга ходит и всем акцию раздаёт, типа первый торч бесплатно?» - предполагают горожане.
В МВД Бурятии информацию комментировать не стали.
Однако, как сообщил «Байкал-Daily» источник в органах, подобных заявлений в Улан-Удэ не было зафиксировано. Не обращались за медицинской помощью и пострадавшие от подобных действий. Вероятнее всего, сообщение является фейковым.
В подобных случаях стоит незамедлительно сообщить о нападении в полицию, а также в медицинскую организацию. Также пострадавшим рекомендуется подробнее описывать место преступления, время нападения и внешность злоумышленника.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале недели не подтвердилась информация из соцсетей о попытке похищения ребёнка мужчиной с бомбой.
Улан-удэнцев запугивают разбойником со шприцем
Происшествия, Фото:
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