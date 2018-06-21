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Жительница Иркутской области убила мужчину из-за пощёчин

Происшествия, 
На скамье подсудимых оказалась 23-летняя жительница села Ключи-Булак Братского района, совершившая убийство

Она убила сожителя своей сестры. Мужчина обидел девушку, дав ей две пощёчины.

- Подсудимой стало обидно, что мужчина постоянно бьёт всех. Сильно разозлившись на потерпевшего, она решила также причинить ему телесные повреждения. Схватив нож, она быстро нанесла множественные удары ножом, не менее двух, в грудную клетку, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда.

Пострадавший умер в городской больнице.

Суд признал девушку виновной и назначил ей наказание виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осуждённая взята под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в Братском городском суде.

убийство
 
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