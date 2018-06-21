Жительница Иркутской области убила мужчину из-за пощёчин

На скамье подсудимых оказалась 23-летняя жительница села Ключи-Булак Братского района, совершившая убийство



Она убила сожителя своей сестры. Мужчина обидел девушку, дав ей две пощёчины.



- Подсудимой стало обидно, что мужчина постоянно бьёт всех. Сильно разозлившись на потерпевшего, она решила также причинить ему телесные повреждения. Схватив нож, она быстро нанесла множественные удары ножом, не менее двух, в грудную клетку, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда.



Пострадавший умер в городской больнице.



Суд признал девушку виновной и назначил ей наказание виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Осуждённая взята под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в Братском городском суде.



