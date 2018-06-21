Авария произошла на Зеленхозе
Сегодня утром в микрорайоне Зеленхоз в Улан-Удэ произошло ДТП. Там столкнулись два автобуса.
По словам свидетелей аварии, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ на «зебре» под колёса автомобиля попала женщина.
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса
Происшествия, Фото:
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