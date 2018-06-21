В Бурятии потушили 2 лесных пожара

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 4 лесных пожаров



Леса горели в Баргузинском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. Из них, по состоянию на 0.00 часов 21 июня, 2 очага ликвидировано. Ещё два очага в Северо-Байкальском и Баргузинском районах продолжают действовать. Их общая площадь, на конец суток, составляет менее 15 га, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.



Всего за сутки на тушении работало более 120 человек, в том числе лесная охрана, пожарные-парашютисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов, лесопользователи и 32 единиц лесопожарной техники. На действующие очаги направлены дополнительные лесопожарные бригады и техника из ближайших лесничеств и лесхозов.



Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 290 лесных пожара, площадь пройденная огнем составляет около 23,4 тыс га. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 350 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнём, составляла около 197,2 тыс. га.



На территории Бурятии программой космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится под наблюдением 4 термоточки в Баунтовском и Муйском районах в зоне контроля.



- Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении их тушения, в связи с тем, что по данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён, - уточнили в агентстве лесного хозяйства.



На всей территории Бурятии действует особый противопожарный режим. Запрещено пребывание граждан в лесах за исключением мест массового посещения. Запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.



