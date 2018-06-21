Огнём оказался охвачен забор
Накануне около 12 дня в Улан-Удэ на улице Прибрежная из-за неосторожного обращения с огнём загорелся забор. В результате он выгорел на площади 2 квадратных метра.
Пламя потушили местные жители по приезда пожарных.
Виновник и ущерб устанавливаются, сообщают оперативные службы города.
Улан-удэнцы сами потушили пожар
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Огнём оказался охвачен забор
Сейчас утечка ликвидирована
Пострадавшую госпитализировали в больницу
Улан-удэнок оштрафовали за «одноруких бандитов»
Известному экологу в этом году исполнилось 70 лет
Ещё трое пострадали
ЧП произошло в поезде «Северобайкальск - Красноярск»
Лесопожарная обстановка остаётся стабильной
Она ушла из палаты перинатального центра
Он убил её, требуя спиртное
У него изъяли рыболовные сети и резиновую лодку
Эдуард Рукосуев не согласен с обвинением и намерен обжаловать приговор
Мужчина получил 14 лет колонии строгого режима
Теперь они предстанут перед судом
Выяснилось, кто убил мужчину, труп которого был обнаружен на Комушке