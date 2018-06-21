Улан-удэнцы сами потушили пожар

Огнём оказался охвачен забор



Накануне около 12 дня в Улан-Удэ на улице Прибрежная из-за неосторожного обращения с огнём загорелся забор. В результате он выгорел на площади 2 квадратных метра.



Пламя потушили местные жители по приезда пожарных.



Виновник и ущерб устанавливаются, сообщают оперативные службы города.

