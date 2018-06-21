Улан-удэнок оштрафовали за «одноруких бандитов»
В прошлом году трое улан-удэнок арендовали подвальное помещение и проводили в нём азартные игры с использованием игровых автоматов.
За незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершённое группой лиц по предварительному сговору, было возбуждено уголовное дело.
Суд признал их виновными. Каждую участницу ОПГ оштрафовали на 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Улан-удэнки устроили азартные игры в подвале
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