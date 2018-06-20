Ещё трое пострадали
Три человека погибли, трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Забайкальском крае. Авария произошла в районе города Борзи, сообщает РЕН ТВ.
Пострадавшие были доставлены в районную больницу Борзинского района.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 июня в Бурятии в ДТП погибли три человека.
Три человека погибли в ДТП в Забайкалье
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