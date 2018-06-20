В Иркутской области проводника будут судить за выпавшую из поезда женщину

ЧП произошло в поезде «Северобайкальск - Красноярск»



В Иркутской области за нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта перед судом предстанет проводник пассажирского поезда. Дело направлено в Усть-Кутский городской суд, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Под суд пойдёт проводник купейного вагона пассажирского поезда № 347 «Северобайкальск - Красноярск».



7 декабря 2017 года на станции Лена проводник, в нарушение правил безопасности и своих должностных обязанностей, открыла дверь вагона в то время, когда поезд уже начал движение. Проводник сделала это, чтобы выпустить женщину, которая не была пассажиром поезда.



В результате женщина упала на перрон вокзала и получила закрытый перелом ноги.

