ЧП произошло в поезде «Северобайкальск - Красноярск»
В Иркутской области за нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта перед судом предстанет проводник пассажирского поезда. Дело направлено в Усть-Кутский городской суд, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Под суд пойдёт проводник купейного вагона пассажирского поезда № 347 «Северобайкальск - Красноярск».
7 декабря 2017 года на станции Лена проводник, в нарушение правил безопасности и своих должностных обязанностей, открыла дверь вагона в то время, когда поезд уже начал движение. Проводник сделала это, чтобы выпустить женщину, которая не была пассажиром поезда.
В результате женщина упала на перрон вокзала и получила закрытый перелом ноги.
В Иркутской области проводника будут судить за выпавшую из поезда женщину
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