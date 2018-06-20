Лесопожарная обстановка остаётся стабильной
19 июня в Бурятии проводились работы по тушению 4 лесных пожаров в Северо-Байкальском и Хоринском районах, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.
К концу суток один очаг ликвидирован, два локализовано и один очаг в Северо-Байкальском районе продолжает действовать. Он был обнаружен в ходе авиапатрулирования 19 июня. Очаг действует в труднодоступной местности. К месту возгорания направлены пожарные-парашютисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов.
Площадь действующих и локализованных очагов составляет 37 га.
За сутки было задействовано более 140 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов Забайкальской авиабазы авиационной охраны лесов, МЧС и привлечённых лесопользователей. К тушению лесных пожаров привлечено 32 единицы лесопожарной техники.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.
В Бурятии тушат пожар в труднодоступной местности
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